Обстріли Донецької області: через атаки окупантів постраждали 7 осіб, - ОВА
Російські війська за добу обстріляли щонайменше шість громад у Донецькій області. Унаслідок ворожих атак постраждало 7 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.
Інформація про постраждалих
- На Донецькому напрямку 2 людини поранено у Красногорівці Мар'їнської громади;
- На Горлівському напрямку у Петрівці Торецької громади поранено людину.
За словами глави ОВА, всього за добу росіяни поранили 7 жителів Донецької області.
Руйнування від обстрілів армії РФ
Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни 20 разів обстріляли з артилерії Вугледар, двічі - Новоукраїнку. У Комарській громаді під вогнем Бурлацьке і Шевченко.
Також на Горлівському напрямку у Петрівці Торецької громади було пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, 1 багатоповерхівку і промислову будівлю.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
"На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську і 2 будинки у Переїзному Званівської громади. Зафіксовано 11 обстрілів Лиманської громади", - додав Кириленко.
Ситуація в Донецькій області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Вчора повідомлялось, що Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк в Донецькій області. В результаті ворожої атаки було поранено чотирьох людей.
Також нещодавно вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.
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