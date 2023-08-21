ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріли Донецької області: через атаки окупантів постраждали 7 осіб, - ОВА

Донецька область, Понеділок 21 серпня 2023 16:13
UA EN RU
Обстріли Донецької області: через атаки окупантів постраждали 7 осіб, - ОВА Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська за добу обстріляли щонайменше шість громад у Донецькій області. Унаслідок ворожих атак постраждало 7 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

Інформація про постраждалих

  • На Донецькому напрямку 2 людини поранено у Красногорівці Мар'їнської громади;
  • На Горлівському напрямку у Петрівці Торецької громади поранено людину.

За словами глави ОВА, всього за добу росіяни поранили 7 жителів Донецької області.

Руйнування від обстрілів армії РФ

Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни 20 разів обстріляли з артилерії Вугледар, двічі - Новоукраїнку. У Комарській громаді під вогнем Бурлацьке і Шевченко.

Також на Горлівському напрямку у Петрівці Торецької громади було пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, 1 багатоповерхівку і промислову будівлю.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

"На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську і 2 будинки у Переїзному Званівської громади. Зафіксовано 11 обстрілів Лиманської громади", - додав Кириленко.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Вчора повідомлялось, що ​​Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк в Донецькій області. В результаті ворожої атаки було поранено чотирьох людей.

Також нещодавно вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
NEWS
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті