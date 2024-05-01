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Обстрел Золочева: количество раненых выросло, среди них ребенок (фото)

Харьков, Среда 01 мая 2024 13:29
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Обстрел Золочева: количество раненых выросло, среди них ребенок (фото) Фото: в Золочеве 6 человек пострадали, еще двое погибли из-за обстрела РФ 1 мая (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Золочева 1 мая пострадали шесть человек. Еще двое погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По уточненным данным, в результате сегодняшнего вражеского обстрела пгт Золочев управляемыми авиабомбами известно о двух погибших и шести пострадавших гражданских людях, среди них - 11 летний подросток", - рассказал он.

Последствия обстрела Залочева 1 мая (t.me/synegubov)

В частности, по данным главы ОВА:

  • погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина, оба местных, находились в машине в районе попадания вражеского КАБа;
  • 74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами, их состояние оценивается как среднее;
  • 35-летнему раненному мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно;
  • также пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний подросток. Всем оказана необходимая медпомощь.

К тому же, как отметил Синегубов, повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.

Обстрел Золочева

В Харькове в среду, 1 мая, раздался взрыв, позже сообщалось о "прилете". Кроме того, россияне атаковали Золочев, есть погибшие и раненые. В частности, по Золочеву оккупанты ударили КАБами, атаковав авто и частный дом. До этого сообщалось о двух погибших и двух раненых.

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