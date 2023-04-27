UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл журналістів під Херсоном. Італійський кореспондент проігнорував попередження

Фото: італійський журналіст у Херсоні проігнорував попередження (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Італійський журналіст видання La Repubblica Коррад Зуніно, який з помічником потрапив під обстріл поблизу Херсона, отримав застереження від військових. Проте кореспондент проігнорував їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

Зазначається, що італійський журналіст не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. Іноземець проігнорував попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir!".

"Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня російські окупанти обстріляли Антонівський міст під Херсоном. Під вогонь потрапив журналіст італійського видання La Repubblica Коррад Зуніно та його український помічник Богдан Бітик.

Внаслідок атаки українець загинув, а іноземний кореспондент отримав поранення. За попередніми даними, медійники стали жертвами засідки російських снайперів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонІталіяВійна в УкраїніВійна Росії проти України