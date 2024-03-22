Обстріл Запоріжжя: сім будинків зруйновано, десятки пошкоджені, є поранені

Під час масованої атаки РФ, у Запоріжжі 22 березня пролунали 12 вибухів. Є поранені, сім будинків зруйновано, десятки пошкоджено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів. Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", - розповів він.
Як додав голова ОВА, попередньо 7 будинків зруйновано, 35 пошкоджено.
Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежено.
"Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна - вул. Січі - вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - додав Федоров.
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