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Обстрел Запорожья: семь домов разрушены, десятки повреждены, есть раненые

Фото: появились первые данные о последствиях обстрела Запорожья 22 марта (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки РФ, в Запорожье 22 марта прогремели 12 взрывов. Есть раненые, семь домов разрушены, десятки повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Массированная ракетная атака по Запорожью. Россияне нанесли 12 ракетных ударов. Есть раненые, количество пострадавших уточняем", - рассказал он.

Как добавил глава ОВА, предварительно 7 домов разрушены, 35 повреждено.

Движение автодорогой плотины Днепровской ГЭС ограничено

Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено.

"Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - добавил Федоров.

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ЗапорожьеВзрывы