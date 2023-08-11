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Обстріл Запоріжжя. Росія вдарила по готелю, де працював дитячий табір

Фото: Росія вдарила по готелю у Запоріжжі, де працював дитячий табір (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

У готелі Reikartz в Запоріжжі, який вчора обстріляла Росія, працював дитячий табір. Він зачинився за годину до цинічної атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Twitter.

Табір приймав дітей віком від 6 до 13 років. Він працював щоденно до 18:00. Російські окупанти вдарили по готелю о 19:00 через годину після закриття.

"Лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських вбивць", - кажуть у Міноборони.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, вчора, 10 серпня, російські окупанти атакували Запоріжжя балістичною ракетою "Іскандер". Російська ракета вдарила по готелю у центрі міста.

В ООН повідомили, що їхні співробітники часто зупинялися у готелі Reikartz, коли працювали у Запоріжжі. Його також відвідувала координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Внаслідок російської атаки загинула жінка. Ще 16 людей отримали поранення через ракетний удар по Запоріжжю, серед них четверо дітей.

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