Обстріл Запоріжжя. Росія вдарила по готелю, де працював дитячий табір

Табір приймав дітей віком від 6 до 13 років. Він працював щоденно до 18:00. Російські окупанти вдарили по готелю о 19:00 через годину після закриття.

"Лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських вбивць", - кажуть у Міноборони.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, вчора, 10 серпня, російські окупанти атакували Запоріжжя балістичною ракетою "Іскандер". Російська ракета вдарила по готелю у центрі міста.

В ООН повідомили, що їхні співробітники часто зупинялися у готелі Reikartz, коли працювали у Запоріжжі. Його також відвідувала координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Внаслідок російської атаки загинула жінка. Ще 16 людей отримали поранення через ракетний удар по Запоріжжю, серед них четверо дітей.

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