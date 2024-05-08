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Обстріл Запоріжжя: РФ атакувала пожежну частину, парк та електротранспорт (фото)

Фото: під час обстрілу Запоріжжя 8 травня були атаковані частина ДСНС та електротранспорт (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у середу вранці, 8 травня, обстріляли Запоріжжя. У місті атаковано пожежну частину, парк та електротранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Запорізькій області.

"Цього ранку (8 травня, - ред) ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, гаражному кооперативу, одному з парків міста та міському електротранспорту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, руйнувань зазнала також одна з пожежних частин Запоріжжя - пошкоджено службові приміщення і фасад будівлі. 

 

Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 травня (t.me/gu_dsns_zp)

Як зазначають рятувальники, на щастя, загиблих і травмованих немає.

Обстріл РФ по Україні 8 травня

Російські війська в ніч проти 8 травня влаштували черговий удар по енергетиці України. Росія під час удару запустила майже 80 різних цілей - ракет та дронів ( 55 ракет та 21 БПЛА). ППО вдалося нейтролізувати 59 ворожих цілей, серед яких 20 дронів.

Зазначимо, що у Київській області постраждали двоє людей, у Кіровоградській області поранено дитину. У Херсоні атаковано залізничний вокзал, у місті є проблеми зі світлом та рухом поїздів.

При цьому під час цього удару Росія атакувала три українські ТЕС, зокрема без серйозних пошкоджень не обійшлося. Докладніше про наслідки атаки на енергетику – у матеріалі РБК-Україна.

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Запоріжжя