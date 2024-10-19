Обстріл Запоріжжя. Поліція уточнила наслідки російської атаки

"Сьогодні ввечері російські війська завдали три авіаційних удари (попередньо, ФАБами) по території обласного центру. Серед поранених - двоє дітей віком 9 та 13 років", - йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що станом на 22:20 кількість поранених зросла до 10 осіб.

Згідно інформації Нацполіції, мішенню ворога стали три райони обласного центру. Зокрема, боєприпаси росіян влучили поблизу приватного домоволодіння та по відкритих ділянках місцевості.

Внаслідок авіаударів вибуховою хвилею та уламками часткового зруйновано житловий будинок, пошкоджені довколишні магазини, автомийка, складське приміщення торгівельного центру і транспортні засоби.

"На місцях ворожих влучань працюють поліцейські, співробітники ДСНС та профільні служби міста", - додали у Нацполіції.