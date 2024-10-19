Обстрел Запорожья. Полиция уточнила последствия российской атаки

В субботу вечером, 19 октября, российские кафиры ударили по Запорожью авиабомбами. В результате атаки ранены 10 местных жителей, в городе зафиксированы повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
"Сегодня вечером российские войска нанесли три авиационных удара (предварительно, ФАБами) по территории областного центра. Среди раненых - двое детей 9 и 13 лет", - говорится в сообщении.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что по состоянию на 22:20 количество раненых выросло до 10 человек.
Согласно информации Нацполиции, мишенью врага стали три района областного центра. В частности, боеприпасы россиян попали вблизи частного домовладения и на открытых участках местности.
В результате авиаударов взрывной волной и обломками частичного разрушен жилой дом, повреждены близлежащие магазины, автомойка, складское помещение торгового центра и транспортные средства.
"На местах вражеских попаданий работают полицейские, сотрудники ГСЧС и профильные службы города", - добавили в Нацполиции.
Напомним, что в 18:04 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в городе. Перед этим, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Запорожья был совершен пуск бомбы. Позже Федоров уточнил, что было зафиксировано два прилета.
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