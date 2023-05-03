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Обстріл Запоріжжя: через нічні удари без світла залишилися 70 домогосподарств

Фото: через нічні удари у Запоріжжі без світла залишилися 70 домогосподарств (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Запоріжжі внаслідок російського нічного обстрілу пошкоджено повітряну лінію електропередач. Наразі без світла залишаються 70 домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Запоріжжяобленерго".

"Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя рашистськими загарбниками в одному з районів міста пошкоджено повітряну лінію електропередачі, на ранок знеструмлено загалом 70 домогосподарств. Фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити їх енергопостачання",- йдеться в повідомленні.

Також енергетики розповіли, що загалом станом на 07:00 3 травня без енергопостачання залишаються 24 376 споживачів у 67 населених пунктах Запорізької області (за винятком тимчасово окупованої території):

  • Гуляйпільські електромережі - 12 269 абонентів;
  • Оріхівські електромережі - 10 389 абонентів;
  • Степногірська дільниця - 1 648 абонентів;
  • Запорізькі міські електромережі - 70 абонентів.

Фото: у Запоріжжі через ракетну атаку без світла залишилися 70 домогосподарств (facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Нагадаємо, що цієї ночі путінські війська здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Під прицілом ворога опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста.

Додамо, також окупанти в ніч на 3 травня атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 21 з 26 ворожих дронів.

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Запоріжжяенергетикиракетный удар