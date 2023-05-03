Обстріл Запоріжжя: через нічні удари без світла залишилися 70 домогосподарств

У Запоріжжі внаслідок російського нічного обстрілу пошкоджено повітряну лінію електропередач. Наразі без світла залишаються 70 домогосподарств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Запоріжжяобленерго".
"Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя рашистськими загарбниками в одному з районів міста пошкоджено повітряну лінію електропередачі, на ранок знеструмлено загалом 70 домогосподарств. Фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити їх енергопостачання",- йдеться в повідомленні.
Також енергетики розповіли, що загалом станом на 07:00 3 травня без енергопостачання залишаються 24 376 споживачів у 67 населених пунктах Запорізької області (за винятком тимчасово окупованої території):
Фото: у Запоріжжі через ракетну атаку без світла залишилися 70 домогосподарств (facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)
Нагадаємо, що цієї ночі путінські війська здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Під прицілом ворога опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста.
Додамо, також окупанти в ніч на 3 травня атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 21 з 26 ворожих дронів.
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