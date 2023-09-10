Обстріл волонтерів в Донецькій області: кількість загиблих зросла

Російський обстріл волонтерів

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 10 вересня, іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області.

Раніше ми повідомляли, у боях під Бахмутом загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.

До того у боях на сході України загинув колишній гуманітарний працівник із Франції Кевіна Д, який був добровольцем.

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