Обстріл волонтерів в Донецькій області: кількість загиблих зросла

Загинув вже другий волонтер, що потрапив під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 10 вересня, іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області.
Раніше ми повідомляли, у боях під Бахмутом загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.
До того у боях на сході України загинув колишній гуманітарний працівник із Франції Кевіна Д, який був добровольцем.
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