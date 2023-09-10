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Обстрел волонтеров в Донецкой области: количество погибших возросло

Фото: россияне обстреляли волонтерский автомобиль в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Погиб уже второй волонтер, попавший под вражеский артиллерийский огонь вблизи Часового Яра Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российский обстрел волонтеров

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 10 сентября, иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Временного Яра Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что в боях под Бахмутом погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.

До этого в боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник из Франции Кевина Д, который был добровольцем.

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