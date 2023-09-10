Обстрел волонтеров в Донецкой области: количество погибших возросло

Российский обстрел волонтеров

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 10 сентября, иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Временного Яра Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что в боях под Бахмутом погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.

До этого в боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник из Франции Кевина Д, который был добровольцем.

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