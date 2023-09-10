Обстрел волонтеров в Донецкой области: количество погибших возросло

Погиб уже второй волонтер, попавший под вражеский артиллерийский огонь вблизи Часового Яра Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, мы сообщали, что сегодня, 10 сентября, иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Временного Яра Донецкой области.
Ранее мы сообщали, что в боях под Бахмутом погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.
До этого в боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник из Франции Кевина Д, который был добровольцем.
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