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Обстріл ТЦ у Нікополі: у поліції показали перші хвилини після атаки окупантів

Дніпро, Вівторок 12 вересня 2023 12:38
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Обстріл ТЦ у Нікополі: у поліції показали перші хвилини після атаки окупантів Фото: з'явилося відео перших хвилин після обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 11 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція показала перші хвилини після обстрілу Нікополя Дніпропетровської області у понеділок, 11 вересня. Місто окупанти атакували практично цілий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"11 вересня близько 13:00 окупанти поцілили з ракетних систем залпового вогню по торговому центру міста. Обстріл з важкої артилерії тривав майже цілий день та після опівночі", - зазначають правоохоронці.

Усі необхідні служби відразу прибули на місце. Вони евакуювали поранених та забезпечили охорону місця події.

Обстріл Нікополя Дніпропетровської області

Нікополь Дніпропетровської області постійно обстрілюють окупанти після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Місто знаходиться на відстані річки, на протилежному березі Дніпра від захопленого Енергодару Запорізької області, тому постійно потерпає від атак загарбників.

Зокрема, 11 вересня окупанти обстріляли Нікополь з "Градів" та артилерії, поранення отримали троє людей. Як зазначають в поліції, через цю атаку пошкоджено будівлю торгового центру, адмінбудівлю, навчальний заклад, магазин, приватне підприємство, п’ятиповерхівку та приватні будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль, також обірвано газогони та лінії електромереж.

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Нікополь Дніпропетровська область
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