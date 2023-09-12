Обстрел ТЦ в Никополе: в полиции показали первые минуты после атаки оккупантов

Полиция показала первые минуты после обстрела Никополя Днепропетровской области в понедельник, 11 сентября. Город оккупанты атаковали практически целый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"11 сентября около 13:00 оккупанты попали из ракетных систем залпового огня по торговому центру города. Обстрел из тяжелой артиллерии продолжался почти целый день и после полуночи", - отмечают правоохранители.

Все необходимые службы сразу же прибыли на место. Они эвакуировали раненых и обеспечили охрану места происшествия.

Обстрел Никополя Днепропетровской области

Никополь Днепропетровской области постоянно обстреливают оккупанты после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Город находится на расстоянии реки, на противоположном берегу Днепра от захваченного Энергодара Запорожской области, поэтому постоянно страдает от атак захватчиков.

В частности, 11 сентября оккупанты обстреляли Никополь из "Градов" и артиллерии, ранения получили три человека. Как отмечают в полиции, из-за этой атаки повреждено здание торгового центра, админздание, учебное заведение, магазин, частное предприятие, пятиэтажка и частные дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, также оборваны газопроводы и линии электросетей.