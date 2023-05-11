Обстріл Торецька: кількість постраждалих збільшилась

"В результаті обстрілу Торецька армією РФ отримали поранення 9 громадян - розпочато досудове розслідування", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фото: наслідки обстрілу Торецька (t.me/pgo_gov_ua)

В Офісі генпрокурора уточнюють, що окупанти атакували місто артилерією приблизно о 13:00. 65-річний мешканець отримав осколкове поранення.

При цьому вже за дві години РФ знову вдарила по Торецьку за допомогою реактивної системи залпового вогню "Смерч".

"Снаряди окупантів влучили по житловому кварталу. Поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро чоловіків і троє жінок. Серед постраждалих є ціла сім'я - батьки та їхній син", - додали в ОГП.

Також пошкоджено будинки, господарські будівлі, гаражі та автомобіль.