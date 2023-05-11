Обстрел Торецка: количество пострадавших увеличилось

В результате сегодняшнего обстрела Торецкая (Донецкая область) российскими оккупантами ранения получили девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram .

"В результате обстрела Торецка армией РФ получили ранения 9 граждан - начато досудебное расследование", - сказано в сообщении правоохранителей.

Фото: последствия обстрела Торецка (t.me/pgo_gov_ua)

В Офисе генпрокурора уточняют, что оккупанты атаковали город артиллерией примерно в 13:00. 65-летний житель получил осколочное ранение.

При этом уже через два часа РФ снова ударила по Торецку при помощи реактивной системы залпового огня "Смерч".

"Снаряды оккупантов попали по жилому кварталу. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мужчин и три женщины. Среди пострадавших есть целая семья - родители и их сын", - добавили в ОГП.

Также повреждены дома, хозяйственные здания, гаражи и автомобиль.