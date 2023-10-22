Обстріл термінала "Нової пошти" в Харківській області: кількість поранених зросла

Там зазначили, що повідомлення про обстріл надійшло близько 22:20, повідомлялось про пожежу відділення "Нової пошти" та займання вантажного авта.

Станом на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 20 осіб, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих - чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

"Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих", - зазначили у поліції.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Обстріл Харківської області 21 жовтня

Напередодні, вночі 21 жовтня росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" в Коротичі Харківської області. Загинуло щонайменше шестеро людей, також спочатку повідомлоялось про 14 поранених- половина з них у середньому стані, решта у важкому.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, загарбники вдарили ракетою С-300. В "Новій пошті" оголосили 22 жовтня днем трауру.

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