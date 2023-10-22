Обстріл термінала "Нової пошти" в Харківській області: кількість поранених зросла

Кількість поранених в результаті російського обстрілу терміналу "Нової пошти" в Коротичі, що в Харківській області, зросла до 16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Харківській області.
Там зазначили, що повідомлення про обстріл надійшло близько 22:20, повідомлялось про пожежу відділення "Нової пошти" та займання вантажного авта.
Станом на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 20 осіб, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих - чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.
"Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих", - зазначили у поліції.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Напередодні, вночі 21 жовтня росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" в Коротичі Харківської області. Загинуло щонайменше шестеро людей, також спочатку повідомлоялось про 14 поранених- половина з них у середньому стані, решта у важкому.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, загарбники вдарили ракетою С-300. В "Новій пошті" оголосили 22 жовтня днем трауру.
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