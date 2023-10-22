Обстрел терминала "Новой почты" в Харьковской области: количество раненых выросло

Там отметили, что сообщение об обстреле поступило около 22:20, сообщалось о пожаре отделения "Новой почты" и возгорании грузового автомобиля.

По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находились 20 человек, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Среди пострадавших – мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.

"Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших", - отметили в полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обстрел Харьковской области 21 октября

Накануне ночью 21 октября россияне ударили ракетой по терминалу "Новой почты" в Коротиче Харьковской области. Погибли по меньшей мере шесть человек, также сначала сообщалось о 14 раненых - половина из них в среднем состоянии, остальные в тяжелом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации, захватчики ударили ракетой С-300. В "Новой почте" объявили 22 октября днем траура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.