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Обстрел терминала "Новой почты" в Харьковской области: количество раненых выросло

Фото: во время обстрела "Новой почты" в Харьковской области ранены 16 человек (t.me/police_kh_region)
Автор: Антон Малиновский

Число раненых в результате российских обстрелов терминала "Новой почты" в Коротыче, что в Харьковской области, возросло до 16.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ГУНП в Харьковской области.

Там отметили, что сообщение об обстреле поступило около 22:20, сообщалось о пожаре отделения "Новой почты" и возгорании грузового автомобиля.

По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находились 20 человек, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Среди пострадавших – мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.

"Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших", - отметили в полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обстрел Харьковской области 21 октября

Накануне ночью 21 октября россияне ударили ракетой по терминалу "Новой почты" в Коротиче Харьковской области. Погибли по меньшей мере шесть человек, также сначала сообщалось о 14 раненых - половина из них в среднем состоянии, остальные в тяжелом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации, захватчики ударили ракетой С-300. В "Новой почте" объявили 22 октября днем траура.

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