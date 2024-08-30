Обстріл Сум: в лікарні померла одна з постраждалих

Через авіаудар РФ по Сумах у п'ятницю, 30 серпня, загинула одна людина. Жінка померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області

"Від отриманих поранень під час авіаудару по м. Суми 30 серпня 48-річна жінка померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Авіаудар по Сумах

У ніч проти 30 серпня російські війська атакували підприємство у Сумах. Почалася пожежа, у місті спостерігається задимлення. За даними військових, можливо, РФ атакувала КАБом. Про постраждалих стало відомо одразу.

Пізніше з'ясувалося, що через обстріл Сум було поранено дев'ятьох людей. Підприємство, яке атакували окупанти, займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії.

Додамо, що загалом у ніч на 30 серпня росіяни запустили по Україні 18 "Шахедів", 12 з яких були збиті. ППО упустила і ракету "Іскандер".

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