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Обстрел Сум: в больнице умерла одна из пострадавших

Сумы, Пятница 30 августа 2024 11:01
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Обстрел Сум: в больнице умерла одна из пострадавших Фото: стало известно о первой жертве в результате авиаудара по Сумам 30 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за авиаудара РФ по Сумам в пятницу, 30 августа, погиб один человек. Женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

"От полученных ранений во время авиаудара по Суме 30 августа 48-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Авиаудар по Сумам

В ночь на 30 августа российские войска атаковали предприятие в Сумах. Начался пожар, в городе наблюдается задымление. По данным военных, вероятно, РФ атаковала КАБом. О пострадавших стало известно сразу.

Позже выяснилось, что из-за обстрела Сум были ранены девять людей. Предприятие, которое атаковали оккупанты, занимается изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии.

Добавим, что в общей сложности в ночь на 30 августа россияне запустили по Украине 18 "Шахедов", 12 из которых были сбиты. ПВО упустила и ракету "Искандер".

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