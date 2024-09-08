Обстріл Сум: двоє людей загинули, серед постраждалих - діти (фото)

Через обстріл міста Суми 8 вересня, двоє людей загинули, четверо постраждали. Серед поранених - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.
За даними слідства, 8 вересня, близько 04:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаударів по дачному масиву в м. Суми.
"Унаслідок атаки окупантів у власному будинку загинуло подружжя, яким було 79 та 77 років. Ще 4 осіб постраждали, серед яких 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик", - розповіли у відомстві.
Наслідки обстрілу Сум 8 вересня (t.me/prokuraturasumy)
Також зруйновано один будинок, пошкоджено щонайменше 20 приватних житлових будинків та 4 транспортні засоби.
У ніч на 8 вересня у Сумах пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу атак дронів та ударів керованих авіабомб.
Вже під ранок у Сумах знову пролунали вибухи. Росіяни атакували Суми. Стало відомо, що через обстріл Сум є загиблі та поранені.
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