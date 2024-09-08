Обстрел Сум: двое людей погибли, среди пострадавших - дети (фото, видео)

По данным следствия, 8 сентября, около 04:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудары по дачному массиву в г. Сумы.

"В результате атаки оккупантов в собственном доме погибли супруги, которым было 79 и 77 лет. Еще 4 человека пострадали, среди которых 2-летняя девочка и 8-летний мальчик", - рассказали в ведомстве.

Последствия обстрела Сум 8 сентября (t.me/prokuraturasumy, facebook.com/DSNSSUMY)

Также разрушен один дом, повреждено по меньшей мере 20 частных жилых домов и 4 транспортных средства.