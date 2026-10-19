Обстріл станції "Чернігівська": коли запрацює метро та який ще транспорт запустили

Рух поїздів Святошинсько-Броварською лінією метрополітену в Києві планується повністю відновити увечері 19 жовтня. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки, під час якої зазнала руйнувань станція "Чернігівська".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

Ліквідація наслідків та графік руху поїздів

Мер столиці особисто оглянув хід аварійно-відновлювальних робіт на пошкодженій обстрілом станції "Чернігівська" та повідомив, що до ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців.

"Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі плануємо відновити сьогодні ввечері. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська" – поки її не відремонтують", – додав Кличко.

Раніше стало відомо, що поруч зі станцією через влучання уламків стався розрив ходового та контактного рейок. Зараз триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів – саме вони є найбільш складними.

Додатковий наземний транспорт

На час проведення ремонту міська влада ухвалила рішення збільшити кількість автобусів уздовж пошкодженого відрізка метро.

"Щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118. На тимчасовий маршрут № 1-М додали 3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця", і 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту", – сказав очільник міста.

Він додав, що це дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги. А ще – уникнути надмірного навантаження на станцію метро "Дарниця"