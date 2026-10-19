Обстрел станции "Черниговская": когда заработает метро и какой еще транспорт запустили

Движение поездов по Святошинско-Броварской линии метрополитена в Киеве планируется полностью восстановить вечером 19 октября. Специалисты ликвидируют последствия российской атаки, во время которой испытала разрушения станция "Черниговская".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Ликвидация последствий и график движения поездов

Мэр столицы лично осмотрел ход аварийно-восстановительных работ на поврежденной обстрелом станции "Черниговская" и сообщил, что к ликвидации последствий атаки привлекли более 70 специалистов.

"Движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородок" в обычном режиме планируем восстановить сегодня вечером. Поезда будут курсировать без остановки на станции "Черниговская" – пока ее не отремонтируют", - добавил Кличко.

Ранее стало известно, что рядом со станцией из-за попадания обломков произошел разрыв ходового и контактного рельсов. Сейчас идет восстановление систем электроснабжения и управления движением поездов – именно они наиболее сложны.

Дополнительный наземный транспорт

На время проведения ремонта городские власти приняли решение увеличить количество автобусов вдоль поврежденного отрезка метро.

"Чтобы улучшить сообщение между районами города, в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах № 1-М, 118. На временный маршрут № 1-М добавили 3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница", и 12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" - до ст.м. "Палац спорта", – сказал глава города.

Он добавил, что это позволит обеспечить сообщение с центральной частью города, в частности, в случае объявления воздушной тревоги. А еще – избежать чрезмерной нагрузки на станцию метро "Дарница"