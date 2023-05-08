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Обстріл Станіслава у Херсонській області: кількість поранених зросла

Фото: Обстріл Станіслава (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок обстрілу Станіслава у Херсонській області кількість поранених зросла до 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"За оновленою інформацією, через російські обстріли по Станіславу поранення отримали десять людей, серед них 9-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що девʼятьом пораненим лікарі надали допомогу та відпустили додому.

"Одну жінку шпиталізовано до медзакладу у Херсоні", - додав Прокудін.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 травня, російські окупанти обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області. Шестеро людей, зокрема 9-річна дитина, отримали поранення.

Російські військові вдарили по селу Антонівка в Херсонській області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

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