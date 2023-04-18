ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Снигиревки: 7 БПЛА попали в объекты промышленности

Новина українською →
Николаев, Вторник 18 апреля 2023 08:48
Обстрел Снигиревки: 7 БПЛА попали в объекты промышленности Фото: по Снигиревской общине Николаевской области оккупанты ударили семью БПЛА 18 апреля (t.me/Snihyrivkachannel)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Снигиревской общины в ночь на 18 апреля российские военные применили БПЛА. Целью стали объекты промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты.

"Снова беспокойная ночь в нашем обществе - на этот раз из-за иранских "шахедов", - рассказал он.

По его словам, 7 БПЛА попали в объекты промышленной инфраструктуры на территории наших населенных пунктов.

Как сообщалось, в ночь на 18 апреля в Снигиревке Николаевской области прогремели 4 взрыва.

Напомним, до этого российские войска 16 апреля обстреляли Снигиревку Николаевской области, зафиксировано около 10 взрывов. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира