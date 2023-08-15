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Обстріл Сміли: через російську атаку 12 тисяч жителів залишилися без води

Фото: у Смілі Черкаської області через ракетну атаку росіян 12 тисяч жителів залишилися без води (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

У місті Сміла Черкаської області через ракетну атаку росіян 12 тисяч жителів залишилися без води. Також пошкоджено медзаклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Як повідомили у МВС, сьогодні росіяни обстріляли територію приватного підприємства, а також ракетою поцілили по території медзакладу в Смілі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено водогін протяжністю в кілометр. Також ремонту потребує тепломережа. Без водопостачання залишились п'ять районів, а це близько 12 тисяч жителів. Наразі в Смілі організовують графіки подачі й підвозу технічної води.

Постраждалих немає. На місцях подій працюють правоохоронці та комунальники.

Обстріл України 15 серпня

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Зокрема, у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка.

У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

А у Смілі одна російська ракета уразила територію приватного підприємства, а друга - територію медустанови.

Більше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі РБК-Україна.

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