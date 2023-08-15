Обстрел Смелы: из-за российской атаки 12 тысяч жителей остались без воды

Как сообщили в МВД, сегодня россияне обстреляли территорию частного предприятия, а также ракетой попали по территории медучреждения в Смеле.

В результате обстрела поврежден водопровод протяженностью в километр. Также в ремонте нуждается теплосеть. Без водоснабжения осталось пять районов, а это около 12 тысяч жителей. Сейчас в Смеле организуют графики подачи и подвоза технической воды.

Пострадавших нет. На местах происшествия работают правоохранители и коммунальщики.

Обстрел Украины 15 августа

Этой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

А в Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая - территорию медучреждения.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.