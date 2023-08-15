RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Смелы: из-за российской атаки 12 тысяч жителей остались без воды

Фото: в Смеле Черкасской области из-за ракетной атаки россиян 12 тысяч жителей остались без воды (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Смела Черкасской области из-за ракетной атаки россиян 12 тысяч человек остались без воды. Также повреждено медучреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Как сообщили в МВД, сегодня россияне обстреляли территорию частного предприятия, а также ракетой попали по территории медучреждения в Смеле.

В результате обстрела поврежден водопровод протяженностью в километр. Также в ремонте нуждается теплосеть. Без водоснабжения осталось пять районов, а это около 12 тысяч жителей. Сейчас в Смеле организуют графики подачи и подвоза технической воды.

Пострадавших нет. На местах происшествия работают правоохранители и коммунальщики.

Обстрел Украины 15 августа

Этой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

А в Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая - территорию медучреждения.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетна атакаВодоснабжениеЧеркасская областьВойна России против Украины