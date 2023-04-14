Обстріл Слов'янська: рятувальники дістали з-під завалів дитину

"З-під завалів дістали живу дитину, повідомляє наш кореспондент з місця у Слов’янську", - пише видання.

Ще о 18:00 голова Донецької ОВА Павло Кириленко відзначив, що під завалами ймовірно перебувають ще семеро людей, у тому числі одна дитина.

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Радниця з питань комунікацій глави Офісу президента Дар'я Зарівна повідомила, що дитина померла у "швидкій".

"На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги", - написала вона в Telegram.