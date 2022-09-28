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Обстріл школи в Миколаївці: рятувальники знайшли тіло жінки (фото)

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Миколаївка, Середа 28 вересня 2022 15:45
Обстріл школи в Миколаївці: рятувальники знайшли тіло жінки (фото) Фото: Обстріл школи в Миколаївці: рятувальники знайшли тіло жінки (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни завдали ракетного удару по школі в Миколаївці (Донецька область). Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у місті Миколаївка Краматорського району", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від ДСНС, сталось часткове руйнування з 1-го по 3-й поверхи 3-поверхової будівлі школи № 1 міста Миколаївка.

Роботи по розбору завалів були завершені.

Нагадаємо, що окупанти вранці вдарили по Миколаївці. Ракета влучила в школу, де ховалися цивільні.

Раніше стало відомо, що росіяни за добу вбили п'ятьох цивільних у Донецькій області.

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