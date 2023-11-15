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Обстріл Селидового: росіяни атакували з С-300, кількість поранених зросла до трьох

Фото: росіяни атакували Селидове у Донецькій області з С-300 (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 15 листопада завдали чотири ракетні удари по житлових кварталах у Селидовому Донецької області. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

Росіяни поцілили у багатоквартирний житловий будинок, де перебували люди. Через що травмовані 82-річна жінка та 56-річний чоловік. З-під завалів також дістали тіло 85-річної матері чоловіка. 

Крім того, внаслідок влучання снарядів по одній з вулиць контузію отримала 50-річна місцева. 

Також під завалами будинків ще можуть перебувати люди. 

Пошкоджено або вщент зруйновано 20 приватних домоволодінь, 6 багатоповерхівок, автомобіль й господарську споруду.

 

Фото: наслідки обстрілу Селидового (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстріл Селидового

Російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку, і під завалами опинилися люди.

Раніше повідомлялося, що працівникам ДСНС спільно з поліцейськими вдалося дістати з-під уламків будівлі чоловіка та жінку, яких доправили до лікарні.

Окрім того, рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

 

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