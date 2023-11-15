RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Селидово: россияне атаковали с С-300, количество раненых возросло до трех

Фото: россияне атаковали Селидово в Донецкой области с С-300 (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 15 ноября нанесли четыре ракетных удара по жилым кварталам в Селидово Донецкой области. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Донецкой областной прокуратуры.

Россияне попали в многоквартирный жилой дом, где находились люди. Из-за чего травмированы 82-летняя женщина и 56-летний мужчина. Из-под завалов также извлекли тело 85-летней матери мужчины.

Кроме того, в результате попадания снарядов по одной из улиц контузию получила 50-летняя местная.

Также под завалами домов еще могут находиться люди.

Повреждены или полностью разрушены 20 частных домовладений, 6 многоэтажек, автомобиль и хозяйственное сооружение.

 

Фото: последствия обстрела Селидово (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстрел Селидово

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидову Донецкой области этой ночью, 15 ноября. В результате атаки была повреждена многоэтажка, и под завалами оказались люди.

Ранее сообщалось, что работникам ГСЧС совместно с полицейскими удалось достать из-под обломков здания мужчины и женщину, которых доставили в больницу.

Кроме того, спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украиныракетный удар