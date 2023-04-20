Обстріл РФ аеродрому в Кропивницькому: хотіли захопити літак росіян, але розкрили координати

СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" 23 липня минулого року, який стався через самовільні дії окремих військовослужбовців. Вони проводили "спецоперацію" по захопленню літака ворога без узгодження з СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести т.зв. "спецоперацію" із заволодіння літаком ПКС РФ, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

"Під час цієї "операції", що проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків", - йдеться в повідомленні СБУ, де зазначається, що ці дані і дали змогу ЗС РФ здійснити обстріл аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області.

Як зазначають у відомстві, внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників.

"Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень", - додали в СБУ..

Тож такі дії окремих військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків, загибелі й поранення українських захисників і нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 23 липня 2022 року російські окупанти вдарили 13 ракетами поблизу Кропивницького (Кіровоградська область). Ворог випустив 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3. Поцілено в інфраструктурні об’єкти, зокрема у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".