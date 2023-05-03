Обстріл потягу в Херсоні: пошкоджені вагони замінили, пасажири прямують до Львова

Фото: пошкоджені вагони потягу, який потрапив під обстріл РФ у Херсоні, замінили (Getty Images)

Поїзд, який потрапив під обстріл РФ у Херсоні, відправився з Миколаєва до Львова. Обидва пошкоджені вагони було замінено новими, пасажири прямують у безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Поїзд №109 Херсон-Львів відправився з Миколаєва +28 хвилин до розкладу, обидва пошкоджені вагони було замінено новими", - йдеться в повідомленні. Як зазначається, наразі всі пасажири прямують у безпечне місце. "Наш провідник Роман, якого було поранено у вагоні під час обстрілу херсонського вокзалу, у стабільному стані, має декілька рваних осколкових поранень, але загрози життю немає", - додали в "Укрзалізниці.