Обстріл Полтави: поранених стало більше, поліція показала відео руйнувань

Внаслідок сьогоднішнього удару військ Російської Федерації по Полтаві постраждало 22 людей. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора, голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна та поліцію Полтавської області.
Зазначається, що військовослужбовці Збройних сил РФ завдали ракетного удару по Полтаві.
"Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59", - повідомили правоохоронці.
При цьому внаслідок удару поранень зазнали мирні жителі - наразі відомо про 16 людей, серед яких 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували, а прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Правоохоронці уточнили, що було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.
Поліцейські та працівники СБУ також перебувають на місці обстрілу та документують наслідки удару.
О 21:33 Пронін повідомив, що за медичною допомогою звернулися 22 особи.
"Із них - троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих", - написав чиновник.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по передмісті Полтави. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін спочатку заявляв про дев'ятьох постраждалих.
Згодом він уточнив, що постраждали 12 людей, серед яких є діти. Також росіяни пошкодили електролінії, що призвело до знеструмлення 53 тисяч споживачів.
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