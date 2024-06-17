Обстріл Полтави: поранених стало більше, поліція показала відео руйнувань

Чим били росіяни

Зазначається, що військовослужбовці Збройних сил РФ завдали ракетного удару по Полтаві.

"Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59", - повідомили правоохоронці.

При цьому внаслідок удару поранень зазнали мирні жителі - наразі відомо про 16 людей, серед яких 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували, а прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки удару

Правоохоронці уточнили, що було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

Поліцейські та працівники СБУ також перебувають на місці обстрілу та документують наслідки удару.

Поранених побільшало

О 21:33 Пронін повідомив, що за медичною допомогою звернулися 22 особи.

"Із них - троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих", - написав чиновник.