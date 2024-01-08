Обстріл Покровського району: рятувальники завершили пошукову операцію на місці удару

Що каже МВС?

"Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію", - сказано в повідомленні.

За даними МВС, наразі вдалося встановити 5 жертв. З них упізнано трьох загиблих з села Рівне - трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. За попередніми даними, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удар.

Фото: у Покровському районі завершили пошукові роботи 8 січня (t.me/Klymenko_MVS/636)

Що каже Філашкін?

За його словами, на місці трагедії знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.

"За попередньою інформацією, кількість жертв незмінна: 11 загиблих і 10 поранених. Остаточні цифри будуть встановлені після відповідної експертизи", - розповів він.

Що каже ДСНС?

Як розповіли у відомстві, рятувально-пошукові роботи тривали 2 доби. В результаті цього з-під завалів врятовано 1 особу, вилучено тіла 3 загиблих осіб, в тому числі 1 дитини. На місці зруйнованих будинків проводились пошуково-рятувальні роботи по виявленню ще 8 осіб, з них 4 дитини.

"Рятувальниками проведено розбір понад 115 тонн зруйнованих конструктивних елементів будинків, із залученням собак пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес", - сказано у повідомленні.

На місці подій було залучено 55 чоловік та 14 одиниць техніки, з них від Головного управління - 34 чоловіка особового складу та 9 одиниць техніки, від Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес" - 2 одиниці техніки 12 чоловік та 9 собак, від Національної поліції 3 од. техніки та 9 співробітників.

Обстріл Покровська

Нагадаємо, російські окупанти у суботу, 6 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. В результаті ворожої атаки загинуло понад десять людей, серед яких є діти.

Деталі ворожого обстрілу та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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