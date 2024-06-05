Обстріл підприємства у Полтавській області: у ДСНС показали фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Внаслідок влучання ворожих беспілотників на Полтавщині вчора, виникла пожежа на території промислового об’єкту", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили рятувальники, площа загорання становила близько 800 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу.

"Травмовано одну людину", - констатували у ДСНС.

Наслідки пожежі на об'єкті в Полтавській області після обстрілу РФ (pl.dsns.gov.ua)

Обстріл РФ по Україні

Увечері 4 червня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Традиційно працювала ППО. Зокрема, на Дніпропетровщині вдалося збити чотири БПЛА, а на Миколаївщині - шість.

Загалом росіяни запустили по Україні майже 30 безпілотників, при цьому ППО збила 22 з них, а п'ять "приземлити" не вдалося.

Також повідомлялося про влучення в промисловий об'єкт у Полтавській області, постраждала одна людина.