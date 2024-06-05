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Дрони РФ влучили в промисловий об'єкт у Полтавській області: є постраждалий

Полтава, Середа 05 червня 2024 08:12
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Дрони РФ влучили в промисловий об'єкт у Полтавській області: є постраждалий Фото: у Полтавській області дрони РФ атакували об'єкт промисловості 5 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

5 червня у Полтавській області російські дрони атакували промисловий об'єкт. Постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи", - розповів він.

За даними голови ОВА, без "прильотів" не обійшлося.

"На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації", - додав Пронін.

Дронова атака РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну дронами-камікадзе "шахед". Середа, 5 червня, не стала винятком.

Російські війська запустили 27 безпілотників. Під загрозою ударів, за даними військових, знаходилися здебільшого південь, Харківська та Сумська області.

ППО вдалося збити 22 дрони, зокрема один із них "приземлили" Військово-морські сили ЗСУ.

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