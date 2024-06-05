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Обстрел предприятия в Полтавской области: в ГСЧС показали фото последствий

Полтава, Среда 05 июня 2024 13:49
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Обстрел предприятия в Полтавской области: в ГСЧС показали фото последствий Фото: атака РФ привела к масштабному пожару на промышленном предприятии в Полтавской области (pl.dsns.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 4 июня дронами атаковали промышленное предприятие в Полтавской области. Начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В результате попадания вражеских беспилотников на Полтавщине вчера возник пожар на территории промышленного объекта", - говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, площадь возгорания составила около 800 кв. м. Огнеборцы ликвидировали пожар.

"Травмирован один человек", - констатировали в ГСЧС.

Последствия пожара на объекте в Полтавской области после обстрела РФ (pl.dsns.gov.ua)

Обстрел РФ по Украине

Вечером 4 июня российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Традиционно работала ПВО. В частности, в Днепропетровской области удалось сбить четыре БПЛА, а в Николаевской - шесть.

В общей сложности, россияне запустили по Украине почти 30 беспилотников, при этом ПВО сбила 22 из них, а пять "приземлить" не удалось.

Также сообщалось о попадании в промышленный объект в Полтавской области, пострадал один человек.

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