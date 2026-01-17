Обстріл передмістя Сум: серед поранених дитина, пошкоджені 15 допомогосподарств

Що відомо про постраждалих

Кривошеєнко повідомив про чотирьох постраждалих, серед яких 7-річна дитина. Медики надавали допомогу на місці.

"Госпіталізовано до стаціонару 7-річного хлопчика та 76- річну жінку. Двоє жінок: 66-ти та 77- ми років отримали медичну допомогу та відмовились від госпіталізації", - написав голова МВА.

Також відомо, що жоден мешканець з будинків, які потрапили під удар, наразі не потребує перевезення для ночівлі в інше місце.

Які пошкодження від удару РФ

Серед наслідків удару ворога КАБами по передмістю Сум - пошкодження 15 домогосподарств.

"Є пошкодження стін у двох будівлях, у решті будинків - вибиті вікна. Пошкоджені комунікаційні мережі. Певна кількість абонентів - без газу та електропостачання", - повідомив Кривошеєнко.