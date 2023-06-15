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Обстріл окупантів на Арабатській стрілці: журналісти оприлюднили супутникові знімки

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Україна, Четвер 15 червня 2023 22:00
Обстріл окупантів на Арабатській стрілці: журналісти оприлюднили супутникові знімки Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові раніше завдали ударів по базах окупантів на Арабатській стрілці (Херсонська область). Супутнику вдалося зафіксувати наслідки цих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

"На знімках з супутника Planet Labs за 15 червня помітні наслідки ударів по пансіонату "Експрес" та готелю Chalet Termal в окупованому Росією селі Щасливцеве Херсонської області, неподалік Генічеська", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що супутник зафіксував пошкоджені будівлі пансіонату та сліди від пожеж - це помітно у порівнянні зі знімком за 29 травня.

Що відомо про удари по окупантах на Арабатській стрілці

Окупанти зазнали обстрілів на узбережжі Азовського моря у п'ятницю, 9 червня. Це викликало паніку серед російських військових. Як заявляють росіяни, удару було завдано нібито британськими ракетами Storm Shadow.

Більш того, після того, як ЗСУ завдали в тому районі ракетного удару, російські окупанти заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки,

Мелітопольський міський голова Іван Федоров заявляв, що удар ЗСУ прийшовся просто по їдальні окупантів. Мер міста сказав, що кількість ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж кількість "швидких", які не встигають їх вивозити.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін у квітні відвідав Херсонську область. Він завітав до штабу окупаційних військ "Дніпро", який росіяни облаштували на базі відпочинку "Бригантина" на Арабатській Стрілці.

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