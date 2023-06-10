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Обстріл Одеської області. В Білгород-Дністровській міськраді показали наслідки

Фото: росіяни знову атакували Україну (t.me/bdvarta)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на 10 червня росіяни здійснили чергову атаку на Україну. Від російських обстрілів постраждала Сергіївська громада в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КУ "Муніципальна варта" Білгород-Дністровської міської ради.

"За дорученням міського голови Віталія Граждана із самого ранку Муніципальна варта прибула до місця трагедії для допомоги сусідній громаді у ліквідації наслідків", - повідомили в службі.

За їх данними, в наслідок російської атаки було пошкоджено понад 30 житлових будинків, без даху над головою залишилося 78 осіб.

Нічна атака по Україні

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські військові в черговий раз атакували Україну. Цього разу армія РФ випустила по українській території дрони-камікадзе та ракети.

Над Одеською областю військові збили 8 "шахедів" та дві ракети. Уламки збитого безпілотника впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту три людини загинули, ще 26 осіб отримали поранення.

Детальніше про наслідки нічних обстрілів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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ОдесаВійна Росії проти України