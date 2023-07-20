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Обстріл Одеси: поліцейські показали перші хвилини після атаки

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Одеса, Четвер 20 липня 2023 16:04
Обстріл Одеси: поліцейські показали перші хвилини після атаки Фото: поліцейські показали кадри перших хвилин після обстрілу Одеси 20 липня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські показали, що відбувалося у перші хвилини після масованого обстрілу Одеси у четвер, 20 липня. Ця атака вже третя за останні 72 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Зі зруйнованого будинку було чути крики про допомогу. Щоб евакуювати людей, патрульні одразу почали розбирати уламки будівлі", - розповіли правоохоронці.

Як зазначають в МВС, вдалося витягти з-під завалів декількох громадян та перемістити їх в безпечне місце.

"Один з потерпілих отримав численні осколкові поранення, йому надали першу домедичну допомогу. Є постраждалі та, на жаль, загиблий", - додали у відомстві.

Обстріл Одеси

Російські окупанти вже третій день поспіль атакують Україну, зокрема, Одесу та Миколаїв. РФ під час атаки використала той же набір ракети та дрони, правда до списку додалися й ракети "Іскандер-К". На даний момент відомо про 8 постраждалих, серед яких троє співробітників ДСНС. Одна людина загинула.

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