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Обстрел Одессы: полицейские показали первые минуты после атаки

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Одесса, Четверг 20 июля 2023 16:04
Обстрел Одессы: полицейские показали первые минуты после атаки Фото: полицейские показали кадры первых минут после обстрела Одессы 20 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские показали, что происходило в первые минуты после массированного обстрела Одессы в четверг, 20 июля. Эта атака уже третья за последние 72 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Из разрушенного дома были слышны крики о помощи. Чтобы эвакуировать людей, патрульные сразу начали разбирать обломки здания", - рассказали правоохранители.

Как отмечают в МВД, удалось извлечь из-под завалов нескольких граждан и переместить их в безопасное место.

"Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, ему оказали первую домедицинскую помощь. Есть пострадавшие и, к сожалению, погибший", - добавили в ведомстве.

Обстрел Одессы

Российские оккупанты уже третий день подряд атакуют Украину, и в частности, Одессу и Николаев. РФ во время атаки использовала тот же набор ракеты и дроны, правда к списку добавились и ракеты "Искандер-К". На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Один человек погиб.

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