Обстріл "Нової Пошти" у Харкові: що буде з втраченими посилками

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби "Нової пошти".

"Посилки, які знаходились в терміналі та були знищені внаслідок влучання, - компанія відшкодує згідно оціночної вартості. Посилки, які в дорозі, будуть перенаправлені у інше місце для сортування", - розповіли в компанії.

Як зазначили в "Новій пошті", під час ворожого удару по терміналу його персонал перебував в укритті. Але в результаті обстрілу постраждали водії вантажівок та населення.

"На жаль, на зараз відомо про одного загиблого водія вантажівки. На місці працюють підрозділи ДСНС. Горять 7 вантажних автомобілів, ще 3 пошкоджені. Сам сортувальний термінал також пошкоджено. Очікуємо додаткової інформації", - додали в компанії.