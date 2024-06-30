Обстрел "Новой Почты" в Харькове: что будет с утраченными посылками

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Новой почты".

"Посылки, которые находились в терминале и были уничтожены в результате попадания, - компания возместит согласно оценочной стоимости. Посылки, которые в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки", - рассказали в компании.

Как отметили в "Новой почте", во время вражеского удара по терминалу его персонал находился в укрытии. Но в результате обстрела пострадали водители грузовиков и населения.

"К сожалению, сейчас известно об одном погибшем водителе грузовика. На месте работают подразделения ГСЧС. Горят 7 грузовых автомобилей, еще 3 повреждены. Сам сортировочный терминал также поврежден. Ожидаем дополнительной информации", - добавили в компании.