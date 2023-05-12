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Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла

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П'ятниця 12 травня 2023 21:11
Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 12 травня, російські окупанти атакували Марганецьку громаду та місто Нікополь зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Є двоє постраждалих - чоловік 1994 року народження - госпіталізований, отримав необхідну допомогу та жінка 1952 року народження, деблокована з будинку, стан задовільний", - повідомив він.

При цьому через ворожий обстріл повністю зруйновано три приватні будинки та одну господарську споруду.

Крім цього, російськими обстрілами пошкоджено сім приватних будинків і стільки ж господарських будівель, адмінбудівлю, церкву, автомобілі, лінії газо- та електромережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Нікополя постраждала одна людина.

Крім того, російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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