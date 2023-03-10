Обстріл Нікопольського району: кількість поранених збільшилась

Кількість поранених людей від російського обстрілу у Нікопольському районі збільшилась до п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Російська армія сьогодні обстріляла Нікопольський район чотири рази. Під артилерійський удар потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі снаряди вбили двох людей. За останніми даними, ще п'ятеро - поранені. Всі у лікарні, четверо - у тяжкому стані.

"Пошкоджень зазнали транспортне підприємство, триповерхівка, 7 приватних будинків, господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач", - додав Лисак.

У Марганецькій громаді територію, яку агресор накрив вогнем, ще обстежують рятувальники. Вони уточнюють наслідки атаки.