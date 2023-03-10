Обстріл Нікопольського району: кількість поранених збільшилась
Кількість поранених людей від російського обстрілу у Нікопольському районі збільшилась до п'яти осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Російська армія сьогодні обстріляла Нікопольський район чотири рази. Під артилерійський удар потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожі снаряди вбили двох людей. За останніми даними, ще п'ятеро - поранені. Всі у лікарні, четверо - у тяжкому стані.
"Пошкоджень зазнали транспортне підприємство, триповерхівка, 7 приватних будинків, господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач", - додав Лисак.
У Марганецькій громаді територію, яку агресор накрив вогнем, ще обстежують рятувальники. Вони уточнюють наслідки атаки.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 10 березня, російські військові з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та вбили двох людей.
У четвер, 9 березня, російські війська протягом дня тричі обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії.
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