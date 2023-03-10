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Обстрел Никопольского района: количество раненых увеличилось

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Днепропетровская область, Пятница 10 марта 2023 20:36
Обстрел Никопольского района: количество раненых увеличилось Фото: Обстрел Никопольского района (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Число раненых людей от российских обстрелов в Никопольском районе увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Российская армия сегодня обстреляла Никопольский район четыре раза. Под артиллерийский удар попали Красногригорьевская и Марганецкая общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские снаряды убили двух человек. По последним данным, еще пятеро ранены. Все в больнице, четверо - в тяжелом состоянии.

"Повреждения получили транспортное предприятие, трехэтажка, 7 частных домов, хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач", - добавил Лысак.

В Марганецком обществе территорию, которую агрессор накрыл огнем, еще обследуют спасатели. Они уточняют последствия атаки.

Напомним, что в пятницу, 10 марта, российские военные из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили двух человек.

В четверг, 9 марта, российские войска в течение дня трижды обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольского района по тяжелой артиллерии.

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