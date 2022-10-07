Обстріл Нікопольського району: кількість поранених зросла (фото)

У п'ятницю, 7 жовтня, росіяни обстріляли Нікопольський район. Кількість поранених цивільних збільшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.