ua ru
Пт, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Нікопольського району: кількість поранених зросла (фото)

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 21:17
Обстріл Нікопольського району: кількість поранених зросла (фото) Фото: Обстріл Нікопольського району: кількість поранених зросла (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 7 жовтня, росіяни обстріляли Нікопольський район. Кількість поранених цивільних збільшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Нікопольський район увечері накрили "Градами" та важкою артилерією. Внаслідок обстрілу Червоногригорівської громади загинув 37-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією Лукашука, постраждали ще двоє чоловіків та одна жінка.

"Люди дістали поранення та мінно-вибухові травми. Громадянам надали медичну допомогу, нині вони перебувають вдома", - заявив очільник облради.

Також він повідомив, що в громаді пошкоджено 35 будівель, також понівечено машину, автобус, лінії електропередач. Також окупанти обстріляли сам Нікополь та пошкодили два житлові будинки, дві господарські споруди, лінії електропередач. Нещодавно дійшла інформація, що окупанти знову обстріляли Червоногригорівську громаду.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки є загиблий та поранений.

Раніше окупанти вночі вдарили по Нікополю з РСЗВ, а обстріл потрапив на відео.

Сьогодні зранку окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами. Одна з них впала біля багатоповерхівки.

Також вночі росіяни вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
Рада призначила нового голову Нацбанку
Рада призначила нового голову Нацбанку
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході